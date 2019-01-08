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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
08.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Denizli’de bakıcı kadın dehşeti!

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Denizli’de bakıcı bir kadın işe başladığı ilk gün 96 yaşındaki yaşlı adamın yüzüne biber gazı sıkarak 3 bin 300 TL’sini alarak kaçtı. “Gözüme biber gazı sıkınca çok korktum alevler içinde yandım” diyen yaşlı adam ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Burhanettin Korkmaz (96) isimli yaşlı adam kendisine bakması için arkadaşı olduğunu söylediği Gürsel K., isimli şahıs ile görüştü. Dün öğlenden sonra Gürsel K., ise isminin Seçil olduğu öğrenilen 30 yaşlarında bir kadını Korkmaz’ın evine getirerek tanıştırdı. Korkmaz yaptığı görüşme sonrası kadını işe almaya kabul etti. Yaşlı adam sonrasında yaşadıklarını ve duyanları dehşete düşüren olayı ise şöyle anlattı:

“Arkadaşımla daha önce konuşmuştuk ‘bana bir bakıcı lazım’ diye. Arkadaşım birini bulmuş birlikte eve geldik. Kadın sonra ile başladı. Yemeğini yedi ve sonra dışarı çıktık. Eve geri geldik ve bana ‘Amcacım bana 100 TL verir misin?’ dedi. Benim de çantam üzerimdeydi. Buradan çıkarırken gördü. Parayı kaptığı gibi fırladı çıktı. Buraya (apartmanın dış kapısına) kadar indik baktık yok sonra polise haber verdik. Biber gazını o anda sıkmış. Gözlerim falan çok kötü oldu, zaten tahkikatım yok ki benim ben 96 yaşında adamım. Fırladı çıktı burada da kimse yok. Daha önceden böyle bir şey gelmedi başıma ben şikayetçiyim 3 bin 300 TL’mi aldı, benim zaten 3 aylık emekli maaşım.”

Denizli’de bakıcı kadın dehşeti



“Bakıcı alıp almayacağıma çocuklarım karar verecek”

Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır yalnız yaşayan Korkmaz, bundan sonra bakıcı alınıp, alınmayacağına çocuklarının karar vereceğini ifade ederek, “Ben yalnız yaşıyorum çocuklarımın hepsi İstanbul’da. Ben burada yalnızım 5 yıl önce eşimi kaybettim. Bundan sonra bakıcı alıp almayacağıma çocuklarım karar verecek. Çünkü bakıcının parası için çocuklarım yardım edecek. Başka türlü şansım yok ki. Maaşımı kendim mi yiyeceğim, kira mı vereceğim, elektrik, su, doğal gaz mı ödeyeceğim? 3 ayda bir aldığım 6 bin 400 TL para” diye konuştu.

“Gözüme biber gazı sıkınca çok korktum alevler içinde yandım”

Yaşlı adam gözüne biber gazı sıkılmasından dolayı kaldırıldığı hastaneden doktorun kendisine 2 göz damlası verdiğini ve belli bir süre bunları kullanacağını kaydetti. Gözüme biber gazı sıkılınca çok korktuğunu da aktaran Korkmaz, “Gözüme biber gazı sıkınca çok korktum alevler içinde yandım böyle halen daha da yanıyorum. Doktor gözüm için 2 tane ilaç verdi. Damla konulacak, ben nasıl damlatabileyim? Akşam arkadaşım damlatmıştı, yalnızım ben nasıl damlatayım günde 4 defa damlatılması gerekiyor. Yaşlılarımız hiçbir zaman güvenmesinler. Birinci madde güven diye bir şey yok. Allah korusun gırtlağına da sarılır. Yorganı örter yastık bastırır boğar. Yani bakıcı işi tehlikeli” dedi.

Polis kısa sürede şüphelilerden birini yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olaydan sadece birkaç saat sonra Korkmaz’ın arkadaşı olduğu öne sürülen Gürsel K.’yı yakalayarak gözaltına alırken, isminin Seçil olduğu öğrenilen kadını bulmak için de başlattığı çalışma devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  Öte yandan, olayda gözaltına alınan Gürsel K., ile 3 bin 300 TL’yi alarak kaçan kadın arasında bir bağlantı olup olmadığı ise araştırılıyor.

 

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