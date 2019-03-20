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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA - İHA
20.03.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Denizli şiddetli depremle sarsıldı! Binada hasar oluşmadı, hastalar içeri alındı

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Denizli şiddetli depremle sarsıldı! Binada hasar oluşmadı, hastalar içeri alındı

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Bu arada deprem nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tahliye edilen hastalar tekrar içeri alındı.

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  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde
deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

Denizli'yi sarsan deprem anları kamerada
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OKULLAR TATİL EDİLDİ

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise paniğe neden olan artçılarla sallanmaya devam eden ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. 

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI

5,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.00'ye kadar bölgede büyüklükleri 1,4 ile 4,8 arasında değişen 71 artçı sarsıntı daha yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sokağa bakan bölümünü görüntüleyen kameranın kayıtlarında, insanların sarsıntıyla birlikte sokağa çıktığı görüldü. Bu sırada sokağa koşan bir vatandaşın yanına, çatıdan kiremitlerin düştüğü belirlendi. Marketin içini gösteren görüntülerde ise, sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan ürünlerin düştüğü görüldü.

Denizli şiddetli depremle sarsıldı Binada hasar oluşmadı, hastalar içeri alındı
HASTALAR YİNE İÇERİ ALINDI

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sırasında hastanede olan vatandaşlar ve sağlık görevlileri, hastane dışına çıktı. Depremde binadaki küçük sıva çatlaklarından dolayı hastane boşaltılırken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleriyle İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin binada yaptığı incelemede, taşıyıcı kolonlarda hasar olmadığının tespit edilmesi üzerine hastalar yeniden içeri alındı.

Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede tedbir amacıyla Acıpayam Devlet Hastanesinin bahçesine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince sahra hastanesi kuruldu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastane binasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, binada yapılan kontrolün ardından hastaları içeri aldıklarını söyledi.

DENİZLİ VALİLİĞİ: 30 EV YIKILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 09.34’de meydana gelen depremin merkez üssünün Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olduğu, depremin hemen ardından ilgili bütün ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "20 Mart 2019 tarihinde saat 09.34 de merkez üssü Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde; Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan ev olmak üzere yaklaşık 30 evde yıkıntı, yine bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar ve baca yıkılmaları oluşmuş yine bazı mahallelerde de ahırlar yıkılmış ve 2 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camimizde de hasar oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı yaşanmamış olup üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Acıpayam ilçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte il merkezinde eğitim devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 AKUT: EVLERİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIMIZA ÇADIR KURMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİR

AKUT Arama Kurtarma Derneğince, Denizli'deki depremde evleri hasar görenlere çadır kurmak üzere çalışma başlatıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, saat 09.34'te Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştuğu ifade edildi.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AKUT Denizli ekibi 13.30 civarında AFAD'dan gelen talep üzerine Ovacık Mahallesi'nde, evlerine giremeyen vatandaşlarımıza çadır kurmak için harekete geçmiştir. AKUT Kuşadası ve AKUT İzmir ekiplerindeki köpekli arama birimleri de hazır beklemektedir. Bölgeye yakın ekiplerimiz ise (Afyonkarahisar, Antalya, Fethiye, Kaş-Kalkan, Marmaris, Kuşadası ve İzmir) kriz merkeziyle irtibat halinde olup, onlar da gelebilecek olası yardım talebine karşı hazır beklemektedir."

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