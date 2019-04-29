Denizli iftar ve sahur saatleri | 2019 Denizli Ramazan imsakiyesi
Denizli, iftar ve sahur saatleri, Ramazan ayının başlamasına günler kala birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Denizli'de ikamet eden ve İftar ile sahur saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılı için yayımladığı imsakiye bilgilerini sorgulamaya başladı. İşte, 2019 Ramazan ayında Denizli sahur ve iftar saatleri...
Mübarek Ramazan'a kısa bir süre kala, imsakiye araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehrin Ramazan imsakiyesini araştıran Denizlili vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı imsakiyeye göre iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
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