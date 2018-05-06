Denizler unutulmadı

Gezmiş ve arkadaşlarının Karşıyaka’da bulunan mezarları başında düzenlenen anma etkinliğine çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalar katıldı. Anma etkinliğine katılanlar sloganlar atarak Gezmiş, İnan ve Arslan’ın mezarlarına karanfil bıraktı. Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

İstanbul’da ise Taksim’de bir araya gelen CHP’li gençler Dolmabahçe’ye kadar yürüdü. 6. Filo’nun denize döküldüğü noktada açıklama yapan grup denize karanfil attı.

46. YIL ANMASI

Törende yapılan konuşmalarda, “Bugün Denizler işçi ve emekçilerin mücadelesini yürüttüğü her yerde yaşıyorlar. Biz onların anılarını yaşatacağız” denildi.