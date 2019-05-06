‘Deniz’ler anıldı
68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıldönümünde İstanbul Dolmabahçe’de denize karanfiller bırakılarak anıldı.
CHP İstanbul İl Örgütü üyeleri ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın fotoğraflarıyla birlikte Taksim’de bir araya geldi. Grup üyeleri “Atatürk’ten Deniz’e tam bağımsız Türkiye” sloganları atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında grup üyeleri meşaleler yakarak ellerindeki bayrakları salladı.
Yaklaşık 1000 kişilik grup Dolmabahçe sahiline kadar yürüdü. Daha sonra grup üyeleri ellerindeki karanfilleri denize attı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede TOMA’lar ve çevik kuvvet polisleri bekletildi. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, “Bundan 47 yıl önce sadece bağımsız bir Türkiye istedikleri için, sadece yerli ve milli bir ekonomiye sahip Türkiye arzuladıkları için 20’li yaşlarında katledilen devrimci önderlerimiz için bir araya geldik. Bugün üzerinden 47 sene geçse de Türkiye’de milyonlarca yürek, ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam ediyor. Bu ülkede 100 yıl önce bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal ve Deniz Gezmiş’in torunları Amerikan bayrağı önünde secde edenlere karşı duracaklardır” dedi.
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