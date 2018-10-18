Denizi izlemek istemişti, sonrası korkunç
İstanbul Silivri’de arkadaşlarıyla birlikte yüksek bir yere çıkarak denizi izleyen bir kişi dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Yaralanan şahıs, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Silivri Boşnak bahçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzettin U. isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için bölgeye geldi. Ateş yakarak denizi izledikleri esnada ayağı kayan talihsiz vatandaş metrelerce yüksekten düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine İtfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı şahsın düştüğü yere uzun çabalar sonunda inebildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından sedyeye bağlanan yaralı vatandaş, ekiplerin çalışmaları neticesinde düştüğü bölgeden çıkarıldı. Olayı şans eseri yaralı atlatan İzzettin U. ambulansa alınarak Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı.
Şahsın bilincinin açık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
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