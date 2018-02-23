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    Denizden kurtarılan karaca doğaya salındı 

    KASTAMONU (AA)
    23.02.2018 - 20:21 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köpeklerden kaçarken atladığı denizde mahsur kalan karaca, kurtarılarak doğaya salındı.

    İlçenin İlişi köyündeki balıkçı barınakları yakınında, köpeklerden kaçarken denize atlayıp kayalıklara sıkışan karaca vatandaşlarca kurtarıldıktan sonra Bozkurt Avcılar Lokali'nde bir süre koruma altında tutuldu. 

    Burada tedavisi yapılan karaca, daha sonra ormanlık alana bırakıldı. 

    Bozkurt Avcılar Derneği Başkanı Ahmet Yücel, karacanın gerekli tedavilerinin tamamlandığını söyledi. 

    Hayvanın gözetim altındayken verdikleri yiyecekleri yemediğini belirten Yücel, "Karacaya veteriner hekim ile gerekli tedaviyi yaptık. Verdiğimiz yiyecekleri yemeyen karacayı milli parklar görevlileri ile görüşüp doğaya bıraktık. Sağlık durumu gayet iyi." dedi. 

    Etiketler: Kastamonu , karaca , haber , son dakika
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