Denizden kurtarılan karaca doğaya salındı 

İlçenin İlişi köyündeki balıkçı barınakları yakınında, köpeklerden kaçarken denize atlayıp kayalıklara sıkışan karaca vatandaşlarca kurtarıldıktan sonra Bozkurt Avcılar Lokali'nde bir süre koruma altında tutuldu.

Burada tedavisi yapılan karaca, daha sonra ormanlık alana bırakıldı.

Bozkurt Avcılar Derneği Başkanı Ahmet Yücel, karacanın gerekli tedavilerinin tamamlandığını söyledi.

Hayvanın gözetim altındayken verdikleri yiyecekleri yemediğini belirten Yücel, "Karacaya veteriner hekim ile gerekli tedaviyi yaptık. Verdiğimiz yiyecekleri yemeyen karacayı milli parklar görevlileri ile görüşüp doğaya bıraktık. Sağlık durumu gayet iyi." dedi.