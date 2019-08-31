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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.08.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Denizden çıkınca şok oldular, havlu ve şortlarıyla karakola gittiler

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Denizden çıkınca şok oldular, havlu ve şortlarıyla karakola gittiler

Antalya'nın Konyaltı sahilinde yüzdükleri sırada cep telefonu, kıyafet ve paralarının bulunduğu çantası çalınan 2 gurbetçi, denizden çıkınca şoke oldu. 2 arkadaş havlu ve şortlarıyla emniyete giderken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilindeki bir plajda meydana geldi. Almanya’da yaşayan Okan Erdoğan(24) ve Kadir Özkan(25)tatil için birkaç gün önce Antalya’ya geldi.

Öğle saatlerinde serinlemek için denize gelen iki arkadaş, eşyalarını bir çantada birleştirip suya girdi. Bir süre sonra kıyıya çıkan iki arkadaş, çantalarının yerinde olmadığını gördü.

Çevrede araştırma yapan Özkan ve Erdoğan, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sadece şort ve havluları ile ortada kalan iki arkadaşın polis ifadelerine başvurdu.

Çantanın içinde iki cep telefonu, pasaportlar ve 400 Avro para olduğu belirlendi. Kadir Özkan, telefonunda bulunan takip sistemi üzerinden polislere sinyalin geldiği adresi verdi.

Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2228 Sokak’ta veren sinyal bölgesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sinyalin geldiği sokağa dağılan polis, şüpheli gördüğü kişiler üzerinde de sorgulama yaptı.

Sinyalin hareketlilik göstermesi nedeniyle birçok binaya girip çıkmak zorunda kalan polis, bazı dairelerde de inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaya rağmen bir sonuç alınamadı.

Polis, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan’ı ifadelerine başvurmak üzere Bahçeli Polis Merkezine götürdü.

Şort ve havluları ile emniyete giren iki arkadaşın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Polis hırsız yada hırsızları yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. 

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