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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ-ANKARA
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Denizde de GBT uygulaması

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Denizde de GBT uygulaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil-Net (Deniz) projesiyle denizin ortasında Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, düzenlenecek her türlü operasyonda da telsiz ağları üzerinden güvenli bir şekilde Ankara’daki harekât merkezine görüntü aktarabilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yeni yetkinlikler kazandırılabilmesi amacıyla Onur Mühendislik AŞ ile Sahil-Net (Deniz) projesinin sözleşmesini imzaladı.

Sözleşme kapsamında denizde görev yapan botlar ile sahil güvenlik istasyonları arasında yüksek güvenlikli sürdürülebilir bir ağ altyapısı kurulacak. Farklı mimarideki bu ağların yönetimi de milli imkânlarla geliştirilen ‘Akıllı Yönlendirme Birimi’ tarafından sağlanacak.

GENİŞ İLETİŞİM

33 Sahil Güvenlik botu ile 7 Sahil Güvenlik istasyonu arasında iletişim sağlayacak ağ, botlar arasında fiber optik kablo bağlantısına yakın kalitede ses ve görüntü transferinin yolunu açacak. Ağ bağlantısı üzerinden hem botlar arasında hem de karayla botlar arasında güvenli bir şekilde e-posta, kısa mesaj, sayısal görüntü, sayısal ses, sayısal veri, konum bilgisi transferi mümkün olacak. Projenin 2021 yılında tamamlanmasıyla birlikte Ege Denizi’nde uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karşı mücadele yürüten, Yunanistan’a karşı ihtilaflı kayalıklarda Türkiye’nin hak ve menfaatlerini savunan
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, önemli yetkinlikler kazanacak.

OPERASYONDAN ANINDA GÖRÜNTÜ

Sistem, ekiplerin denizde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapabilmesini sağlayacak. Denizin ortasında Sahil Güvenlik botundan başka bir yata geçen personel, elindeki tabletle, yat ya da geminin izin ve ruhsatı ile taşıdığı malın yanı sıra, personelin durumu gibi bilgileri anında görüp sorgulayabilecek. Kardak gibi ihtilaflı kayalıklarda operasyona giden botlar, Sahil-Net ile operasyon sırasında canlı yayın yapabilecek ve bu görüntüler, anında Ankara’daki harekât merkezine ulaştırılabilecek.

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