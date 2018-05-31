Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Denizde can pazarı: Yatın sahibi belli oldu

    Denizde can pazarı: Yatın sahibi belli oldu

    İHA
    31.05.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Kuşadası Körfezi’ndeki uluslararası sularda, Nero Koyu'na 1,5 mil uzaklıkta yanan 'Biblos' isimli motoryattan denize atlayarak, canını kurtaran baba ve oğlunun isimlerinin Mustafa(55) ve Halil İbrahim Günaydın(22) olduğu açıklandı.

    Bodruma’a bağlı Turgutreis'ten Çeşme’ye bağlı Alaçatı'ya giderken motorundaki arıza nedeniyle yanmaya başlayan Biblos isimli yatın Biblos İnşaat firmasının sahibi Hasan Savaş’a ait olduğu belirlendi. Yatı 55 yaşındaki Mustafa Günaydın’ın kullandığı, seyir halinde yanında olan olan 22 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Günaydın ile birlikte yangının çıkmasıyla denize atladıkları öğrenildi.

    TABURCU EDİLDİLER

    Yatın kaptanı ile oğlu, yangın sırasında aynı bölgeden geçmekte olan ve dumanları gören 'Ada 6' isimli teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci ve eşi tarafından kurtarılmıştı. Yangından sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından Didim’e götürülen baba ve oğlunun sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildiği öğrenildi.

    Tatil cennetinde can pazarıTatil cennetinde can pazarı

    Etiketler: bodrum , kuşadası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri