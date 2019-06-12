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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - AA
12.06.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Denizde can pazarı

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Giresun'da serinlemek için denize giren iki çocuktan birisi çevredekilerin imkanlarıyla kurtarıldı, diğerine ise arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika sonra ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan Burak Çetin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Çerkez mevkiinde iki arkadaş serinlemek için denize girdi. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu arada çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkınca vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Diğeri ise İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Denizde can pazarı
Arama çalışmalarında ekipler tarafından Burak Çetin (11) ise yaklaşık yarım saat sonra denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan çocuklar Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan Burak Çetin’in hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizde can pazarı


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