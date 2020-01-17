Denizciler Bora Kaptan için buluştu

İNCE Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi 25 Aralık 2019’da Hint Okyanusu’nda seyir halindeyken gemide görevli yağcı Ergin A.’nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Gemi personeli tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A. Sri Lanka’da polise teslim edildi.

Bora Ekşi’nin de mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin mezunlar vakfı, kaptanın çocukları Demir Bora (11) ve Asya’ya (9) ömür boyu eğitim bursu sağlamak için kampanya başlattı. DEFAV’ın kampanyasına denizcilerden yoğun katılım oldu.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, DEFAV, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği’nin başkanları önceki gün bir araya gelerek denizcilik şirketlerine personel politikalarını gözden geçirme çağrısı yaptı. Toplantıya Türkiye Denizcilik Federasyonu da 20 STK ve 5 onursal üyesi ile destek verdi. Denizciler adına açıklama yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Baybora Yıldırım şunları söyledi:

FİRMALAR YABANCI PERSONELE GEÇTİ

“Bora kardeşimizin hayatını kaybettiği olay dünyanın bütün denizlerinde duyuldu ve paylaşıldı. Ne yazık ki denizcilik tarihimize de kara bir leke olarak geçti. Türk gemi adamlarının itibarının, güvenilirliğinin tekrar kazanılması için çok çaba sarf edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu olay Türk personelden kaçışın hızlanmasına zemin hazırladı. Türkiye’nin 3 büyük firması Türk personelden yabancı personele geçti. Bu hepimiz için bir uyarı olmalıdır. Bakanlık tarafından gemi adamı takip bankası acilen kurulmalıdır. Bu bankada kişisel veriler hariç gemi adamının tüm bilgileri, gemi kaptanı ve başmühendisin kendisi hakkında görüşleri de yer almalıdır. En az 5 yıllık ilaç kullanımı bilgileri ve en az 10 yıllık adli sicil kayıtları istenmelidir.”