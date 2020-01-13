Denizbank Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, kurumsal ve bireysel müşterilerine hizmet sunmaktadır. Temel hedefi küçük ve orta ölçekli işletmeler, proje finansmanı, ihracatçılar ve bireysel müşterilerdir. Ayrıca gemi finansmanı, tarımsal krediler, turizm, sağlık, yabancı inşaat projeleri ve eğitim gibi birçok alanda denizaşırı pazarlarda çalışmaya devam ediyor.

“Bankacılığın Yeni Rotası” sloganı ile DenizBank, bankacılık sektörünün birçok alanında faaliyet göstermektedir. DenizBank; perakende, emeklilik, tarım ve ziraat alanında da bankacılık hizmetleri sunmaktadır. DenizBank; kredi kartları, sigorta ve BES, yatırım, perakende ve kurumsal bankacılık hizmetlerini de sunan bir bankadır.

DenizBank Müşteri Hizmetleri

Denizbank, 1938 yılında denizcilik sektörüne finansal destek sağlamak amacıyla hükümet tarafından kurulmuştur. 1997 yılında özelleştirilmiştir. Bugün Denizbank, 684 şubesi ve 3.989'dan fazla ATM'si ile hizmet sunmaktadır. Telefon bankacılığı hizmeti sunmakta, müşteri hizmetleri ve sesli yanıt sistemleri ile müşterilerini yapmak istediği işlemler doğrultusunda yönlendirmektedir.

DenizBank Müşteri Hizmetleri Numarası

Denizbank, 7/24 destek alabileceğiniz ve bağlanabileceğiniz bir çağrı merkezine sahiptir. Denizbank çağrılarınızı sesli yanıt sistemini kullanarak yanıtlıyor. Çoğu kullanıcı sesli yanıt sisteminde yaşanan beklemeden memnun olmayıp hemen bir müşteri temsilcisine bağlanmak ister. Çağrı merkezini aradıktan hemen sonra müşteri temsilcisine ulaşmak istiyorsanız, sırasıyla 5-0-0 tuşlayın.

Kartlı işlemler, kayıp / hırsızlık bildirimleri, kart borcu çalışması, limit artışı, İnternet bankalarında ve mobil bankalarda şifreli işlemler, çağrı merkezi üzerinden hesap bakiyesi çalışması gibi birçok işlemi gerçekleştirebilir ve sorularına cevap bulabilirsiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetleri numarası: 0850 222 0 800

Denizbank Mobil Web Sitesi Müşteri Hizmetleri numarası: 0850 222 0 801

Denizbank Afili Bankacılık Müşteri Hizmetleri Numarası: 0850 225 21 21 ‘dir.

DenizBank Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Doğrudan Denizbank Müşteri Hizmetleri bölümüne bağlanmak için önce 0850 222 0 800 Denizbank müşteri hizmetleri telefon numarasını arayın. Daha sonra sırasıyla 2,1 ve 0 tuşlarına basarak müşteri destek hizmetlerine hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Denizbank ATM'leri ve şubeleri, Denizbank kredilerine faiz oranları, Denizbank'ın kariyer fırsatları ve Denizbank’ın mobil uygulaması gibi konularda Denizbank ile iletişime geçmenin birçok yolu var. İhtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşmak için Denizbank Müşteri Hizmetleri ile kolayca iletişim kurabilirsiniz.

DenizBank Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Kayıp / çalıntı kartlarla yapılan işlemler hakkında Denizbank Müşteri Hizmetleri’ni aradıysanız, 1 tuşuna basarak doğrudan bir Denizbank müşteri temsilcisiyle irtibata geçebilirsiniz. Diğer işlemler için sesli yanıt sistemi yapmak istediğiniz işleme göre sizi yönlendirecektir.

Merkezi İstanbul'da bulunan Denizbank, 1997 yılında ilk kez Zorlu Holding'in bünyesinde bankacılık çalışması yapmaya başlamıştır. Denizbank'ın şu anki merkezi değişmedi ve merkez halen İstanbul'da faaliyet gösteriyor.

Bir Denizbank müşterisiyseniz, Denizbank ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa ve bankayla irtibata geçerek daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, 0850 222 0 800 numaralı telefonu arayarak müşteri temsilcilerine ulaşabilir veya doğrudan bankayla iletişime geçebilirsiniz.

DenizBank Hakkında

1997 yılında özelleştirilen, 2012 yılında Türkiye’nin ilk Dijital Kuşak Bankacılığını Departmanı’nı kurarak sektörün ilk CDO’sunu atayan, Amerika ve Avrupa’da peş-peşe “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” unvanını kazanmıştır. Denizbank’ın Türkiye’de 706, Viyana’da ise 43 şubesi bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri, spor kulüpleri, belediyeler, denizcilik, turizm, enerji, eğitim, altyapı ve tarıma ek olarak KOBİ'lerin ihtiyaçlarına finansal çözümler sunar.