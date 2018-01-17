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    DenizBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    DenizBank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? DenizBank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

    1938 yılında, Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devralmıştır.

    DenizBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Yurtiçinde ve Bahreyn'de toplam 697 adet DenizBank şubesi ve DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır.  Ayrıca müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

    DenizBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    DenizBank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren DenizBank 13:30’da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00’da mesai bitmektedir. Hafta sonu şubeleri kapalıdır. Kapalı olduğu zamanlarda İnternet bankacılığı ve ATM’leri kullanabilirsiniz.

    DenizBank genel müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. DenizBank genel müdürlüğüne 0 (212) 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: çalışma saatleri , Banka , iletişim , adres , gündem
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