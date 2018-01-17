DenizBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

1938 yılında, Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devralmıştır.

Yurtiçinde ve Bahreyn'de toplam 697 adet DenizBank şubesi ve DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır. Ayrıca müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

DenizBank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren DenizBank 13:30’da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00’da mesai bitmektedir. Hafta sonu şubeleri kapalıdır. Kapalı olduğu zamanlarda İnternet bankacılığı ve ATM’leri kullanabilirsiniz.

DenizBank genel müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. DenizBank genel müdürlüğüne 0 (212) 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.