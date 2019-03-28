Deniz ulaşımına fırtına engeli
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Güzelbahçe vapur seferleri yarın sabahtan itibaren geçici süreyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden Güzelbahçe vapur seferlerinin yarın sabah saat 07.25 itibarıyla geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Diğer yolcu ve araba vapuru seferlerimiz devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
BUDO SEFERLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın yarın yapılacak bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinde aksama yaşandığı belirtildi.
Buna göre, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği aktarılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerin tümünün geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Seferlerin, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği ifade edilen açıklamada, diğer hatlardaki deniz ulaşımının planlandığı gibi sürdürüldüğü belirtildi.
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