Deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizinde poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün hiç ulaşım sağlanamayan Gökçeada'ya, yarın da feribot seferleri yapılamayacak. Bugün öğleden sonra ulaşımın durduğu Bozcaada'ya ise, yarın sabahki seferler de iptal edildi.
Kuzey Ege Denizinde saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası, Gökçeada ve Bozcaadaya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, fırtına nedeniyle bugün hiç feribot seferi yapılamayan Gökçeada-Kabatepe arasında, yarınki tüm tarifeli seferlerin de iptal edildiğini açıkladı.
Bugün Bozcaadadan Geyikliye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikliden Bozcaadaya saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamadı. Yarın için de, Bozcaadadan Geyikliye saat 07.15 ve 10.00, Geyikliden Bozcaada’ya ise saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle