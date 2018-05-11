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    Deniz polisini denize atan midyeciler yandı: 22 yıla kadar hapis

    Süheyla GÖZDERELİLER/DHA
    11.05.2018 - 17:05 | Son Güncelleme:

    Yalova'da Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında midye avcılığı yaparken, kendilerini kontrole gelen ekibin botuna çarpıp, deniz polisini suya attıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 6 şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri ile Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, 31 Mart’ta Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarında midye avcılığı yapan kişileri görünce, sabotaj ihtimaline karşı harekete geçti. Ekipler, bot ile bu kişilerin olduğu bölgeye yanaşmak istedi. Midye avcılığı yapanların ise yakalanmamak tekneye binip, ekiplerin olduğu bota çarptıktan sonra grup amiri olduğu belirtilen deniz polisini suya attığı ileri sürüldü. Olayla ilgili 6 kişiden 4'ü gözaltına alınırken, 2'si kaçtı. Gözaltına alınanlardan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçan 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında işlem yapılan 2'si tutuklu, 2'si aranan 6 kişi için Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs', 'görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçlarından dava açıldı. Sanıkların toplam 14 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına ağustosta başlanacak.

    Etiketler: deniz polisi , Mahkeme , gündem
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