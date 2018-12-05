Deniz patlıcanı için daldı acı haber geldi
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Güven Akar (26), vurgun yiyerek, hayatını kaybetti.
Ayvalık’ın Altınova Sahili’nden sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte tekneyle denize açılan Balıkçı Güven Akar, dalış kıyafetlerini giydi. Ardından da deniz patlıcanı toplamak için suya daldı. Bir süre sonra su üstüne çıkmak isteyen Akar, vurgun yedi.
Teknedeki arkadaşları durumu fark ederek, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istedi. Sağlık görevlileri, TCSG-8 botuyla Altınovanın Madra Çayı açıklarındaki tekneye ulaştı. Ancak vurgun yiyen balıkçının vurgun yediği anda hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayvalık Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan evli ve 2 yaşında çocuk babası olan Güven Akar’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Haberi alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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