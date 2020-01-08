Deniz motoru nedir?

Deniz motoru, Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre deniz yollarında yolcu taşımaya yarayan pervaneli ve patenli motorlu gemidir. Yapı itibariyle küçük arkadan motorlu bir deniz taşıtı olan deniz motoru, şişme ya da farklı malzemelerden yapılabilmektedir.

Bir iç motorda veya bir takma motorda hibrid bir motor bulunmaktadır. İçten yanmalı motorun olduğu yerdeki takma motor, botun içerisindeyken şanzıman ve pervaneler ise dışarıdadır.

Tekne içerisindeki tam bir iç motora sahip bot şaft ve pervanesi dışındaki her şeyi içine alır. İki yapılanışı vardır: V drive ve direkt drive. Bir direkt drive, botun orta kısmının yakınlarında motor bulunurken işletme mili arkada düzgün olarak monte edilmiştir. V-drive tipinin ise motoru botun arka kısmındadır ve motorun şekli v şeklindedir. Wakeboarding ve wakesurfing sporlarından dolayı v-drive gittikçe meşhur olmaya başlamıştır.

Deniz motorları büyüklük ve yapılanışta çok farklılaşabilmektedir.