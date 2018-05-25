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    Deniz manzarası izlemek isterken hayatının şokunu yaşadı

    Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)
    25.05.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Bodrum’da yaşanan trafik kazasında bir kamyonet denize uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsünün seyir tepesinde manzara izlemek için aracını park ederken denize uçtuğu öğrenildi.

    Kaza, saat 05.30 sıralarında, Seyirtepe mevkisinde meydana geldi. Milas’tan Bodrum yönüne giden Vahap Özadenç, kullandığı minibüsü deniz kenarına park ederek manzarayı izlemek istedi. Bu sırada minibüs denize uçtu.

    Deniz manzarası izlemek isterken hayatının şokunu yaşadı

    Kazada sürücü Vahap Özadenç ile araçtaki Fatma Suvorina (32) yaralandı. Yaralılar, araçtan çıkarak, yamaca tırmanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

    Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Özadenç’in, jandarma tarafından alınan ifadesinde, minibüsü park etmek isterken, kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: MUĞLA , Kamyonet , gündem
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