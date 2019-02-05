Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
GeriGündem Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 23’ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imamları’ ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından ‘periyodik arama’ sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10’u halen görevde bulunan şüphelilerden 23’ünü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirileceği, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MERİÇ’TE YAKALANDI

Öte yandan Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda ise hakkında 6.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D., yurtdışına kaçarken Meriç’te yakalandı.

2.5 yıldır aranan ‘büyük bölge talebe mesulü’ E.Ö. Gaziantep’te, örgütte ‘mezuncu’ olarak görev yapan F.D. ise Şanlıurfa’da yakalandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korkunç iddia doğru çıktı... 3 gençten acı haber geldi

'Borcunuz var' mesajı vatandaşları sokağa döktü

Kalın'dan IMF açıklaması: Bu rivayetlere itibar etmeyin

'Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Karar çıktı