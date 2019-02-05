Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 23’ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imamları’ ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından ‘periyodik arama’ sistemiyle haberleştikleri belirlendi.
Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10’u halen görevde bulunan şüphelilerden 23’ünü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirileceği, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
MERİÇ’TE YAKALANDI
Öte yandan Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda ise hakkında 6.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D., yurtdışına kaçarken Meriç’te yakalandı.
2.5 yıldır aranan ‘büyük bölge talebe mesulü’ E.Ö. Gaziantep’te, örgütte ‘mezuncu’ olarak görev yapan F.D. ise Şanlıurfa’da yakalandı.
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