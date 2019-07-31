Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alım başvurusu için son günler!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru süreci birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. En az lise mezunu adayların KPSS puanı kapsamında değerlendirileceği Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı başvurusu, 2 Ağustos tarihinde sona erecek. İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



(2) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),



(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,



(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2019) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak (hali hazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasıp edilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak),

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,



(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

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BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.



(2) Adaylar eğitim ve mesleklerine göre en çok beş tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Tercih seçeneğini işaretleyebileceklerdir. (Genel tercihe uygulama sınavları olan sınıflar ile Deniz Piyade, Kurbağa Adam branşları dahil değildir)



(3) Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.



(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır.

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