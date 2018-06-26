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    Son dakika: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon

    AA
    26.06.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı alınanlar arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, ve 6 astsubay olmak üzere 14 asker ile askeri personeli FETÖ adına yönlendiren 8 mahrem imam olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

    JANDARMAYADA OPERASYON

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda da etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ayrıntılar az sonra...

     

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    Etiketler: son dakika , haberler
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