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    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DZKK) personel alımı yapıyor!

    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden yayımladığı başvuru şartları ile personel alımı yapacak. Pilot, mühendis, öğretmen ve deniz sınıfı muvazzaf subay alımı yapacak olan Deniz Kuvvetleri Konutanlığı, adaylardan bazı kriterler talep edecek. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, MSB üzerinden yayımlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvuru şartları

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvuru şartları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesi üzerinden yayımlandı. Subay alımı ile kadrolarındaki boşluğu dolduracak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, alımları pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında yapacak. İşte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

    Başvuru formuna şartları okuduktan sonra sayfanın en altından ulaşabilirsiniz.

    PİLOT DENİZ SUBAY BAŞVURU ŞARTLARI

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

    (1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70 olanlar,
    (2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
    (3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
    (4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

    TABLO-1 PİLOT DENİZ SUBAY MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ

    Bilgisayar Mühendisliği
    Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği
    Elektrik Mühendisliği
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    Elektronik Mühendisliği
    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    Endüstri Mühendisliği
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
    Kontrol Mühendisliği
    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
    Makine Mühendisliği
    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
    Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği
    Mekatronik Mühendisliği
    Pilotaj Bölümü
    Uçak Mühendisliği
    Uçak ve Uzay Mühendisliği
    Uzay Mühendisliği
    Yazılım Mühendisliği

    MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

    (1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır) asgari 60 olanlar,
    (2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
    (3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
    (4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
    Not: Kadın adaylar sadece Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği için başvuru yapabileceklerdir.

    TABLO-1 MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ

    ELEKTRONİK: 
    Elektronik Mühendisliği
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
    Mekatronik Mühendisliği

    BİLGİSAYAR: (Kadınlar da başvurabilir)
    Bilgisayar Mühendisliği
    Yazılım Mühendisliği
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği

    GEMİ İNŞA:
    GEMİ İNŞA Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği 

    MAKİNE:
    Makine Mühendisliği

    ENDÜSTRİ: (Kadınlar da başvurabilir)
    Endüstri Mühendisliği

    UÇAK BAKIM:
    Uçak Mühendisliği
    Havacılık Mühendisliği
    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
    Uçak ve Uzay Mühendisliği

    OŞİNOGRAFİ:
    Biyomühendislik
    Fizik Mühendisliği
    Jeofizik Mühendisliği
    Jeoloji Mühendisliği
    Kıyı ve Liman Mühendisliği
    Matematik Mühendisliği
    Meteoroloji Mühendisliği

    HARİTA:
    Harita Mühendisliği

    EĞİTİM BİLİMLERİ:
    İstatistik

    ULUSLARARASI İLİŞKİLER:
    Uluslararası İlişkiler

    DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay (Deniz sınıfı) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

    (1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
    (2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
    (3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
    (4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

    TABLO-1 DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ

    GÜVERTE:
    Endüstri Mühendisliği
    Bilgisayar Mühendisliği
    Yazılım Mühendisliği
    Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği
    Elektronik Mühendisliği
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    Elektrik Mühendisliği
    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
    Biyomedikal Mühendisliği
    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
    Enerji Sistemleri Mühendisliği

    MAKİNE:
    Elektrik Mühendisliği
    Elektronik Mühendisliği
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    Makine Mühendisliği
    Mekatronik Mühendisliği
    Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
    Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
    Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

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    Etiketler: dzkk , dzkk personel alımı , gündem
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