Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DZKK) personel alımı yapıyor!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvuru şartları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesi üzerinden yayımlandı. Subay alımı ile kadrolarındaki boşluğu dolduracak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, alımları pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında yapacak. İşte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler
Başvuru formuna şartları okuduktan sonra sayfanın en altından ulaşabilirsiniz.
PİLOT DENİZ SUBAY BAŞVURU ŞARTLARI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;
(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
TABLO-1 PİLOT DENİZ SUBAY MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Pilotaj Bölümü
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;
(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır) asgari 60 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
Not: Kadın adaylar sadece Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği için başvuru yapabileceklerdir.
TABLO-1 MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ
ELEKTRONİK:
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
BİLGİSAYAR: (Kadınlar da başvurabilir)
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
GEMİ İNŞA:
GEMİ İNŞA Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
MAKİNE:
Makine Mühendisliği
ENDÜSTRİ: (Kadınlar da başvurabilir)
Endüstri Mühendisliği
UÇAK BAKIM:
Uçak Mühendisliği
Havacılık Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
OŞİNOGRAFİ:
Biyomühendislik
Fizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kıyı ve Liman Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
HARİTA:
Harita Mühendisliği
EĞİTİM BİLİMLERİ:
İstatistik
ULUSLARARASI İLİŞKİLER:
Uluslararası İlişkiler
DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay (Deniz sınıfı) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;
(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
TABLO-1 DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ
GÜVERTE:
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
MAKİNE:
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği