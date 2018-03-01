Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruması FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında itirafçı beyanları ve teşhisleri neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinde görevli şüpheli astsubay Rıza Asal gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılığa ifade veren şüpheli Asal, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Asal'ın tutuklanmasına karar verdi.



Şüpheli Asal hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin SAT Komutanlığı emrinde görevli iken hali hazırdaki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı belirtildi.

'KOD ADI RECEP' İDDİASI



Sevk yazısında, süphelinin FETÖ'nün örgüt içerisinde sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak “öğrenci” tabir edilen konumda yer aldığı, kod adının "Recep" olduğunun yapılanmada mahrem abisi konumda olan itirafçı Erkam (K) S.A.A'nın ayrıntılı, eşkal tarifli ve kişinin konumunu içerir, bu nedenle itibar edilebilir durumdaki ifade ve teşhisinden anlaşıldığı kaydedildi.



Ayrıca şüphelinin kendisi ve ailesine yönelik yapılanma araştırmada, şüphelinin kardeşinin örgüt elebaşısı Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da hesap artışının olduğu ve örgütle iltisaklı kurumda SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, söz konusu tespitlerin, şüpheli aleyhine olan beyan ve teşhisleri destekler mahiyette olduğu vurgulandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR