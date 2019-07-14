Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmaya çalışan albay

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeniz Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmaya çalışan albay
GeriGündem Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmaya çalışan albay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmaya çalışan albay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kaçırmaya çalışan albay

Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu alıkoymaya çalışan eski istihbarat kurmay albay Mahmut Arduç, başarısız olduğunu anlayınca botla kaçtığı İzmit'te sırra kadem bastı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Bu isimler arasında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu alıkoymaya çalışan eski istihbarat kurmay albay Mahmut Arduç da yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre Arduç, olay tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Darbe girişiminden bir gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında eski tuğamiral İrfan Arabacı ile bir araya gelen Arduç, ihanet akşamı icra edeceği göreve ilişkin bilgi aldı.

En yakınındaki isim olması nedeniyle Arduç'a Bostanoğlu'nu kaçırma görevi verildi. Bunun üzerine hazırlıklara başlayan Arduç, Bostanoğlu'nu alıkoyma sırasında kendisiyle hareket edecek darbeci ekibi seçti.

Arduç, 15 Temmuz sabah saatlerinde Heybeliada'da Deniz Lisesi Mezuniyet Töreni ile Sancaktar Amfibi Gemisi'nin denize indiriliş törenine katılmak için İstanbul'a geçen Bostanoğlu'na eşlik etti.

Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla harekete geçen Arduç, önceden hazırladığı silahlı ekibe haber verdi.

Bostanoğlu'nun yakın koruma ekibindeki eski astsubaylar Faruk Kamalak, Mehmet Metin ve Mustafa Polat'ın da yer aldığı darbeci ekip, Fenerbahçe Orduevi'nin önünde Arduç ve eski kurmay yarbay Tuncel Karaya ile buluştu.

Arduç, daha sonra beraberindekilerle Bostanoğlu'nun katıldığı düğünün yapıldığı otele hareket etti.

Ankara'da olağan dışı gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler alan Bostanoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığından Ataköy Marina'ya bot göndermesini istedi.

Buradan Fenerbahçe Orduevi'ne gitmeyi planlayan Bostanoğlu, kendisini almaya gelen TCSG-19 botunda Arduç'un olduğunu öğrenince durumdan şüphelenerek botu kullanmaktan vazgeçti. Başka bir adrese geçen Bostanoğlu, bu şekilde izini kaybettirdi.

Fenerbahçe Orduevi'nde Bostanoğlu'nu bulamayan Arduç, Kalamış Limanı'na rotasını çevirdi. Gece boyunca Bostanoğlu'nu alıkoymak için kaldığı yeri öğrenmeyi amaçlayan Arduç, bunu gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine Gölcük Donanma Komutanlığına geçen Arduç, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca eski tuğamiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren ile botla Gölcük'ten kaçtı.

Teslim olmaları için telsizden yapılan çağrılara cevap vermeyen darbecilerden Arduç, İzmit'te bottan inerek kayıplara karıştı.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı belirlenen Arduç, 27 Temmuz 2016'da ordudan ihraç edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400 sevkiyatında beşinci uçak da indi
70 - 90 yaş avcısı
Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi