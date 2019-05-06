Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan mezarları başında anıldı
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı. Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, sloganlar atarak Gezmiş'in mezarına doğru yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunan grup üyeleri, Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.
12 Mart 1971 muhtırası sonrasında başlatılan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınıp hapse atılmıştı. Çok sayıda işkence ve kötü muamele iddialarının ortaya atıldığı, demokrasinin kaybedildiği bu süreçte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti.
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