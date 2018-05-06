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    Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

    DHA
    06.05.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46’ncı yıl dönümünde Karşıyaka’daki mezarlarının başında anıldı.

    Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı. Mezarların başında düzenlenen törene CHP teşkilatlarının, sivil toplum örgütlerinin ve bazı sendikaların üyeleri katıldı.

    Anma etkinliğine katılanlar sloganlar atarak Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarlarına gelip, karanfil bıraktı.

    Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi. Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

    Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

    Etiketler: Ankara , gündem
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