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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.07.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Deniz dibine kamp kurup temizlik yaptılar

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Deniz dibine kamp kurup temizlik yaptılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki dalgıç, çevre ve deniz kirliliklerine dikkat çekmek için deniz dibinde kamp çadırı kurup etrafında temizlik yaptılar. 

İlçedeki faaliyette gösteren Doğadayız dalış merkezi okulunda çalışan dalgıçlar Önder Diktaş ile Fırat Can Gedik, sabah saatlerinde Dalyan Koyu’nda gittiler. İki dalgıç koyda yaklaşık 5 metreye dalış gerçekleştirdi. Denizin dibine kamp çadırı kuran dalgıçlar, daha sonra çadırın önünde buluna çöpleri topladı. Temizliğin ardından “Deniz turizminin kalbi denizlerimizi koruyalım” yazılı döviz açıldı. Temizlik sırasında balıklar da güzel görüntüler oluştu.

Dalgıç Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonuyla bölgeye çok sayıda tatilcinin geldiğini ve farklı yerlerde çadır kurulduğunu söyledi.
Tatillerinin ardından bazı kişilerin çadır kurdukları alanı temizlemeden gittiğini vurgulayan Gedik, “Biz de buna dikkat çekmek için bir etkinlik yaptık. Su altında kurduğumuz çadırın önündeki çöpleri topladık. Herkes tatilini temiz yapsın istiyoruz. Gittiğimiz yerlerde sadece ayak izlerimizi bırakacak şekilde tatil yapalım” dedi. 

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