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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Deniz Çakır’a yine yargı yolu göründü

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Deniz Çakır’a yine yargı yolu göründü

Bir AVM’de başörtülü kızları sözlü taciz ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, mağdurların itirazı sonucu kaldırıldı

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, Deniz Çakır hakkında bir AVM'de başörtülü kızlara sarf ettiği iddia edilen sözler yüzünden başlatılan soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan da yürütülecek. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından yürütülen soruşturmada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Çakır hakkında, 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyordu.

Müştekilerin takipsizlik kararıyla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptıkları itiraz, karara bağlandı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.

Böylece savcılık, Çakır hakkında TCK'nın 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu yanı sıra, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan da soruşturmaya devam edecek.

 

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