Deniz Bölükbaşı kimdir

25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra girdiği Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptı. Deniz Bölükbaşı, ardından Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu, Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. 23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu. 1 Mart tezkeresi sürecinde Türkiye tarafının en üst düzey diplomatik temsilcisi olan Bölükbaşı, ABD ile müzakereleri yürüten isimdi.