Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Deniz Bölükbaşı için ilk tören TBMM'de düzenlendi

    Deniz Bölükbaşı için ilk tören TBMM'de düzenlendi

    ANKARA (İHA)
    22.03.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Ankara’da, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren emekli büyükelçi ve MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

    23. dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi. Bölükbaşı için TBMM'de düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı, kızları Hande, Zeynep ve yakınları katıldı.

    TBMM Camii imamı Ahmet Yedekçi tarafından dua okundu. Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Deniz Bölükbaşı için ilk tören TBMMde düzenlendi

    Etiketler: deniz bölükbaşı , cenaze töreni , TBMM , kızı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri