MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor
GeriGündem Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, önceki gün akşam saatlerinde Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Baykal'ın tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün Baykal'ı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle