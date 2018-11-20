Deniz Baykal’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir GATA Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi süren CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı dün ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal, yaklaşan yerel seçimler başta olmak üzere ekonomideki çalkantılar ve gündemdeki diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kılıçdaroğlu yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verirken, Baykal da bu konudaki görüşlerini iletti. Deniz Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, konuşmasının normalleştiği ve kendisini ifade etmekte güçlük yaşamadığı öğrenildi. Baykal’ın yürümesindeki aksaklığın giderilmesi için de önümüzdeki günlerde fizik tedaviye başlanacağı ifade edildi.
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