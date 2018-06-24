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    Deniz Baykal oyunu kullandı

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Tedavisi Ankara'da devam eden CHP milletvekili Deniz Baykal, seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullandı.

    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı’nda, 4497 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı.

    KIZI BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

    Antalya'da oyunu kullanan Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla da ilgili bilgi verdi. Baykal, "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok" dedi.

    Deniz Baykal oyunu kullandı

    Tedavi gören Deniz Baykaldan ilk fotoğrafTedavi gören Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf

    Etiketler: secim2018 , oy kullanma , son dakika , haberler
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