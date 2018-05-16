Deniz Baykal için flaş açıklama

Bakanlıktan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Baykal'ın 16 Mayıs tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi. Açıklamada, "Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır. İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal’ın genel sağlık durumu iyidir" denildi.

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