DHA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:02,
Deniz Baykal hastaneden taburcu edildi
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, çarşamba günü Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Antibiyotik tedavisinin ardından Deniz Baykal'ın bugün taburcu edildiği öğrenildi.
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