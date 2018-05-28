Deniz Baykal hakkında flaş gelişme

Antalya Tenis İhtisas Kulübü’nde (ATİK) gerçekleştirilen CHP Antalya milletvekili aday toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YEMİN TÖRENİNE KATILACAK

Baykal’ın Antalya 1’inci sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Budak, şöyle dedi: "Sayın Baykal ömrünü ülkesi için feda etmiş bir parti büyüğümüz. Onun için onun talepleri ve bu halinde bile ‘Ülkeye katkı koymak istiyorum’ demesi bizim için yeterlidir. Son 2 aydır da hiçbir bir sıkıntısı yok. Aynı zamanda fizik tedavisi artık ciddi karşılık buluyor. Kendisi yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu müjdeyi de vermiş olalım.”