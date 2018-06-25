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    Deniz Baykal 11. kez parlamentoda

    DHA
    25.06.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Deniz Baykal, CHP Antalya Milletvekili olarak 11. kez Meclise girdi.

    TBMM'ye ilk kez 1973 yılında giren Baykal 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Antalya'dan milletvekili seçilmiş oldu.

    1938 yılında doğan Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı, ABD Colombia ve Berkeley üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

    Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulunan Baykal, siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına da seçilen Baykal, CHP Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

    Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüten Baykal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine de seçildi.
    Baykal, 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

    Deniz Baykal, 10 Mayıs 2010'da CHP Genel Başkanlığından istifa etmişti.

    1938 doğumlu olan Baykal, Meclis İçtüzüğü'ne göre, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Genel Kurulunun başkan seçilinceye kadar geçici başkanı olarak görev alabilecek.

    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
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