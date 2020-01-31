MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDengesini kaybedip düştü... İlk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
GeriGündem Dengesini kaybedip düştü... İlk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 21:57,Son Güncelleme:/

Dengesini kaybedip düştü... İlk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dengesini kaybedip düştü... İlk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin tabelasını takarken dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Ahmet Hala (30) yaralandı. Hala'ya ilk müdahalesini o sırada bölgeden geçen hemşire Tuğba Çakmak (25) yaptı.

Olay, akşam saatlerinde, İnegöl'deki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerinin tabelasını takan Ahmet Hala, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ahmet Hala yaralanırken, o sırada bölgeden geçen İnegöl Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Tuğba Çakmak, durumu fark etti. Çakmak, Ahmet Hala'nın yanına gidip, ilk müdahalesini yaptı. Bu sırada çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hala'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dengesini kaybedip düştü... İlk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle