Denetimli Serbestlik’te kritik düzenleme: Bu yabancı sakıncalı mı
Cezaevlerindeki yabancı mahkûmların ziyaretini daha sıkı kurallara bağlayan Adalet Bakanlığı, yabancı uyruklu hükümlünün Türkiye’de kalması konusunda da kritik düzenleme yaptı.
Denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliğinde ek düzenleme yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği de dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yabancı uyruklu hükümlünün Türkiye’de kalmasının, ‘siyasi, idari ve kamu güvenliği’ açısından, ‘sakıncalı’ olup olmadığı ve ‘sınır dışı edilmesi gerekip gerekmediği’ konusunda artık İçişleri Bakanlığı’ndan ilgili cumhuriyet başsavcılıkları görüş soracak. Bu görüş alındıktan sonra sakıncalı bulunan yabancı uyruklu hükümlü sınır dışı edilebilecek.
Adalet Bakanlığı daha önce de yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret hükümlerini değiştirmişti. Buna göre ziyarete ilişkin belgelerin başsavcılıklara iletilmesi ve uygun görülmesi gerekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle