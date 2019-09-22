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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Denetimli serbestlikte dosya rekoru

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Denetimli serbestlikte dosya rekoru

Cezaevlerindeki doluluk rekor seviyeye ulaşırken, beklenen infaz düzenlemesinin de çıkarılmamasına paralel olarak denetimli serbestlik uygulanan dosya ve kişi sayısı da artıyor. Adalet Bakanlığı’nın ağustos ayı istatistiklerine göre 505 bin 39’u yetişkin, 14 bin 735’i çocuk olmak üzere 519 bin 774 kişi hakkında cezaevine gönderilmek yerine denetimli serbestlik uygulandı.

700 BİNİN ÜZERİNDE DOSYA

Denetimli serbestlik uygulanan dosya sayısı 700 binin üzerine çıktı. Haziranda denetim ve takibi yapılan dosya sayısı 689 bin 63 iken, temmuzda bu sayı 694 bin 95’e, ağustosta 700 binin üzerine çıktı. Ağustos ayı sonunda denetimli serbestlik kararı verilen dosya sayısı 701 bin 992’ye ulaştı. Bakanlık istatistiğine göre, 444 bin 292’si çocuk, 18 bin 197’si çocuk toplam 462 bin 489 kişi cezaevine gönderilmeyerek, adli kontrol alındı. Mahkemelerce, 26 bin 975 kişiye kamuya yararlı çalışma yaptırımı uygulanırken, 71 bin 832’si yetişkin, 2 bin 906’sı çocuk olmak üzere 74 bin 738 dosyada tedavi ve denetimli serbestlik kararları verildi.

3 BİN 652 KİŞİYE SEÇENEK YAPTIRIM

3 bin 525’i yetişkin, 127’si çocuk olmak üzere toplam 3 bin 652 kişiye “Eğitim alma, belirli bir yere gitmekten, belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklama, ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklama” gibi seçenek yaptırımlar uygulandı.

1770 KİŞİYE ETKİN PİŞMANLIK

1747’si yetişkin, 23’ü çocuk 1770 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Bu kişiler de cezaevine gönderilmedi. 3 bin 643 yetişkine belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma yaptırımı uygulanırken, 61 kişinin cezası ise parmaklıklar arkasında değil konutta infaz ediliyor.

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