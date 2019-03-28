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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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OYA ARMUTÇU/ANKARA
28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Denetimli serbestlik rakamları: 6.5 milyon kitap, 516 bin fidan

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Denetimli serbestlik rakamları: 6.5 milyon kitap, 516 bin fidan

TÜRKİYE’de denetimli serbestlik sistemi kapsamında 2012 yılından bu yana yaklaşık 719 bin hükümlü, kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırıldı. Cezalarını topluma yararlı kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, 3 yılda 1500 kütüphane için 6.5 milyon kitap tasnif etti.

Türkiye Kütüphaneciler Derneği’nce ‘Yılın Kütüphanesi Ödülü’ne layık görülen Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde 500 bin kitap hükümlüler tarafından tasniflenerek, Cumhurbaşkanlığı’ndaki Millet Kütüphanesi’ne aktarıldı. Geçen yıl kamu hizmeti cezası kapsamında dikilen fidan sayısı ise 516 bin 52’ye ulaştı.

50 BİN KİTAP CİLTLENDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yakından takip ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında, hükümlüler kitapların paketlenerek kütüphanelere yerleştirilmelerine önemli katkılar sağladı. Hükümlüler, iki yıl boyunca 40 kişilik gruplar halinde Kızılay’da bulunan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi’nin yenilenmesi sürecinde kitapların taşınması, raflara yerleştirilmesi, eski kitapların ciltlenmesi, bina ve çevre temizliği işlerinde çalıştı. Bu kütüphanede 50 bin kitap, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler tarafından ciltlendi.

ANKARA’DA 20 BİN HÜKÜMLÜ

Ankara’da yılda yaklaşık 20 bin hükümlü huzurevi, kütüphane, hastane, belediye, kaymakamlık ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlarda hizmet ediyor. Hükümlüler, kurumlarda ya da kurumların belirlediği alanlarda ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, boya, tamirat, tadilat ve temizlik gibi hizmetleri yapıyor. 

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