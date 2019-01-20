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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA / İSTANBUL
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Denetimli serbestli okul tadilatı

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Denetimli serbestli okul tadilatı

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmetlerinin infazı kapsamında, sömestr tatilinde boya, badana ve tadilat eksikleri bulunan ortaöğretim okullarında görevlendirilmeleri kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı’ndan tüm Cumhuriyet başsavcılılarına gönderilen yazıda, başsavcılarının da kendi bölgelerinde belirlenen okullarda denetimli serbestlik yükümlülerinin katılacağı boya, tadilat hizmetlerinde hazır bulunmaları ve basını bilgilendirmeleri istendi. ‘Kamu hizmeti’ cezasıyla ‘denetimli serbestlikten’ faydalanan yükümlüler, 4 Şubat’a kadar sürecek olan sömestr tatilinde ortaöğretim okullarında boya, tadilat, temizlik gibi işlerde görevlendirilecek. Bu kapsamda yapılan etkinliklerin ilki ise 21 Ocak Pazartesi günü Ankara’daki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz tarafından Adalet Bakanı adına tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un birlikte katılacakları etkinlikle aynı saatte başlamak üzere Cumhuriyet başsavcılarının da kendi il ve ilçelerinde belirlenmiş okullarda çalışmalara katılmaları istendi.

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