Denetimler artacak

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mert’in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Şu andaki mevzuat kantinde cips, kola ve benzeri ne varsa bunların hepsinin satışının yasaklandığını zaten ortaya koyan bir mevzuat. 29 Kasım’da Tarım Bakanlığı’nın bir teftişinin olması ve hemen aynı hafta okulun yönetiminin bir teftişinin olmasıyla ilgili bütün belgeler ortada. Ama bu bizim daha fazla denetim yapmamız gerektiğini de söylüyor. Demek ki mevzuat tam olmasına rağmen, bu yapılıyorsa eksik yaptığımız bazı işler var. Bununla ilgili çalışıyoruz.”

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