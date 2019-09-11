Denetim noktasından kaçtı cezadan kaçamadı
İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019-2020 eğitim yılının ilk gününde Zincirlikuyu’da yaptığı denetimler sırasında polise ehliyetsiz olarak yakalanınca aracı bırakıp giden Yıldırım Şen, cezadan kaçamadı.
Şen’le birlikte taşımacıya da ceza kesildi. Yakalandığında aracı ve içindeki öğrencileri denetim noktasında bırakıp kaçan Şen hakkında 36/3-A maddesinden cezai işlem uygulandı. Hürriyet’in gündeme getirdiği haber üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de ceza alan sürücüyle birlikte aracı ve taşımacıya da ceza kesti. İBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Söz konusu aracın sürücüsünün ehliyetsiz olması nedeniyle aracın 10 puanı silinirken, şoför kartı bulunmaması sebebiyle de 25 puanı silinmiştir. Ayrıca araca, 5 gün süreyle trafikten çekilme cezası verilmiştir. Uygulanan yaptırımlar, hem sürücünün hem de taşımacının sicillerine işlenmiştir. TUDES kapsamında her aracın, çalışabilme yetkisine sahip olabilmesi için 100 puanı bulunması gerekmektedir. Eksilen puanlar taşımacının siciline işlenmektedir.”
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