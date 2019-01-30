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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya) (DHA)
30.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Demre'de hortum oldu; seralarda hasar var

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Demre'de hortum oldu; seralarda hasar var

Antalya'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, seralarda hasara yol açtı. Beymelek sahilindeki hortumda, üreticilere ait 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı.

Demre'de dün saat 18.00 sıralarında Kekova Koyu, Çayağzı Limanı ve Beymelek Mahallesi bölgesinde denizde hortum meydana geldi. Çayağzı Limanı ve Kekova Koyu'nda oluşan hortumlar, bir süre denizde ilerledikten sonra kaybolurken, Beymelek sahilindeki hortum ise karada ilerledi.

Bu hortumda üreticiler Ali Çetin, Adem Bölük, Kenan Bölük ve Recep Özgün'e ait yaklaşık 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı. Hortumun ardından yöre sakini üreticiler, ürünlerin zarar görmemesi için yırtılan örtüleri yeniledi.

Hortumu gördüğünü belirten Bilal Güngör, "Gökyüzünde bir anda hortum belirdi. Kısa süre sonra ses geldi. Dükkanımızın arkasındaki seraların örtüsünü yırtarak, bir anda kayboldu. Hortum çok hafif geçti. Hortumun oluştuğu an hava çok sakindi. Rüzgar bile yoktu" dedi.

Demrede hortum oldu; seralarda hasar var

Demrede hortum oldu; seralarda hasar var

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