‘Demokratik zeminden vazgeçmeyiz’
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç valinin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından Temelli şu açıklamaları yaptı: “19 Ağustos sivil darbesi, 12 Eylül darbe geleneğinin devamıdır. Örtülü bir OHAL rejimini dayatmaya devam ediyorlar. Devlet, hukukunu yitirmiştir, anayasal bir devlet olmaktan uzaklaşmıştır. Demokrasi, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yüzlerce arkadaşımızı bu sabah yine gözaltına aldılar. Hiçbir arkadaşımızın suçu yok. Uydurulmuş gerekçe metniyle belediye başkanlarımız görevden alındı. Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminlerde demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını bir kez daha ısrarla çizmek istiyorum. Tüm Türkiye’ye sesleniyoruz; şimdi tam da demokrasiden yana inisiyatif alma zamanıdır. Gelin demokratik siyaset zemininde, geçmişte olduğu gibi yine buluşalım.”
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