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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Demokratik zeminden vazgeçmeyiz’

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‘Demokratik zeminden vazgeçmeyiz’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç valinin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Temelli şu açıklamaları yaptı: “19 Ağustos sivil darbesi, 12 Eylül darbe geleneğinin devamıdır. Örtülü bir OHAL rejimini dayatmaya devam ediyorlar. Devlet, hukukunu yitirmiştir, anayasal bir devlet olmaktan uzaklaşmıştır. Demokrasi, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yüzlerce arkadaşımızı bu sabah yine gözaltına aldılar. Hiçbir arkadaşımızın suçu yok. Uydurulmuş gerekçe metniyle belediye başkanlarımız görevden alındı. Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminlerde demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını bir kez daha ısrarla çizmek istiyorum. Tüm Türkiye’ye sesleniyoruz; şimdi tam da demokrasiden yana inisiyatif alma zamanıdır. Gelin demokratik siyaset zemininde, geçmişte olduğu gibi yine buluşalım.” 

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