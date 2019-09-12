"Demokratik uzlaşmanın ilk adımı olsun"

Erdoğan, toplantıda belediye başkanlarına özetle şu mesajları verdi:

BİRLİKTE HAREKET EDEBİLMELİYİZ

“Türkiye, 31 Mart 2019 seçimlerini de coşkuyla tamamladı. Toplamda 73 bin 562 kişinin seçildiği böylesine büyük bir seçimi başarıyla neticelendirmiş olmamız hiç şüphesiz demokrasimizin bir zaferidir. Türkiye’ye karşı yöneltilen eleştirilere verilecek en büyük cevabımız ülkemizdeki neredeyse her vatandaşımızın bir şekilde içinde yer aldığı işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Seçildiğiniz gün itibariyle artık size oy versin vermesin şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yaptığınıza, yapacağınıza inanıyorum. Siyasi olarak elbette farklı görüşlere, duruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum.

FOTOĞRAFI ÖNEMLİ GÖRÜYORUM

Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum. Özellikle terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Her fırsatta ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ derken tam da buradaki manzarayı ifade etmek istiyorum. Milletimizin bizden istediği görüntünün bu olduğuna eminim. Sizler de büyükşehirlerimizin yönetimini üstlenmiş belediye başkanları olarak gerçekten büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz.

SİYASİ ÇEKİŞMELER GEÇİCİ

Vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki 11 yıllık Başbakanlık ve 5 yılı aşkın Cumhurbaşkanlığı görevlerimiz süresince hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Bize karşı aleni husumet içine girmeyen, nezaketi ve insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanlarıyla çalıştık. Siyasi çekişmelerin geçici buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin tüm kurumları ve meseleleri gibi büyükşehir belediyelerimizin durumunu da yakından izliyorum. Sık sık yaptığım il ziyaretleri sırasında belediyelerimizle özellikle ilgileniyor, yürütülen çalışmaları ve sıkıntıları doğrudan kaynağında tespit ediyorum. Parti ayrımı olmaksızın belediyelerimizin tamamının durumunu yakından biliyoruz.

BELEDİYELERDE MALİ SIKINTI

Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Belediyelerin bugün içinde bulunduğu durumun sistemden de uygulamadan da kaynaklanan sebepleri var. Bu ülke 81 vilayetinin tamamıyla hepimizin olduğuna göre bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması bizlerin ortak sorumluluğudur. 30 büyük şehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın teklif ve tespitleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermesidir. Türkiye için 81 ilin tamamı için bu işbirliği zeminini oluşturup işletmeliyiz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için gerçekten samimi gayret gösterdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en büyük katkısı siyasetin uzlaşmaya ve kucaklaşmaya dayalı yapıya kalıcı şekilde kavuşması olacaktır. Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamına yakınını ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Bugünkü toplantımızın, hedeflediğimiz demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum.”

‘DEVR-İ SABIK’ PEŞİNDE KOŞMAYIN

HEPİMİZİN bulunduğu yerler polemik siyaseti değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi devr-i sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara envai türden tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz.

HAYATLARINI ALTÜST ETMEYİN

Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne adalete ne de insanlığa sığar. Son aylarda bazı belediyelerde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde bizden çok daha önceki dönemden kalma personel vardı. Çalışan birikimi ve gayretiyle bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadım. Hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden, aşından etmedik. Göreve geldiğimizde kendimizi şehrin üzerine kabus gibi çökmüş devasa sorunlarla ve en az onlar kadar büyük borç yüküyle karşı karşıya bulduk. Şayet derdimiz hizmet etmekse, eser ortaya koymaksa şehrimize de aşkla bağlıysak çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Biz de teker teker her meseleyi çözüm yoluna koyarken borçlarımızı sabırla ödedik. Ne personelle, ne araçlarla ne de başka bir şeyle uğraştık. Tüm vaktimizi ve imkânları doğrudan şehrin sorunlarının, halkın sıkıntılarının çözümüne teksif ettik. Diğer görevlerde de bu çizgiden sapmadık. Tüm belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Şehirlerinize ve oralarda yaşayanlara hizmet için yapacağınız tüm hayırlı çalışmalarda yanınızda olacağım.”

29 BAŞKAN VE 14 BAKAN KATILDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Beştepe’de aralarında CHP ve MHP’lilerin de olduğu 29 büyükşehir belediye başkanını kabul etti. Toplantıya sadece yurtdışında olduğu için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı. Buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dışındaki tüm bakanlarla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri de katıldı. Kasapoğlu ile Pekcan’ı bakan yardımcıları temsil etti. Daha sonra toplantının kapalı bölümünde tüm belediye başkanları şehirlerinin sorunlarını, talepleri ve şikâyetleri Erdoğan’a iletti. Başkanlar, şehirleriyle ilgili hazırladıkları dosyaları ilgili bakanlara sundu.

WHATSAPP GRUBU KURULACAK

Toplantı sonrası AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da açıklamalarda bulundu. Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, toplantıda tüm büyükşehir belediye başkanlarının yer alacağı bir Whatsapp grubu kurulması kararının alındığını söyledi. Büyükkılıç, “WhatsApp grubu kurulması sureti ile kimseyi dışlamadan dayanışma içerisinde rahatlıkla görüşülmesini sağlayacağı görüşü belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat bey önümüzdeki hafta belediye başkanlarını muhtemelen davet edeceğini ve bu çalışmayı hızla başlatacaklarını iletti” dedi.

İMAMOĞLU’NUN SANDALYESİ KIRILDI

Edinilen bilgiye göre Beştepe’deki toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sandalyesinin kırılması espirilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu kendisine ayrılan sandalyeye oturduktan bir süre sonra sandalyenin ayağı çatladı. İmamoğlu düşmekten yanındakilerin yardımıyla kurtuldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bir şey yapmadık. Sandalye sağlamdı, o nedenle parasını ödemen lazım” dedi. Erdoğan ayrıca, toplantıya gelirken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, danışmanı Yusuf Sahici ile korumaların bulunduğu aracın trafik kazası geçirmesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve kaza ile ilgili bilgi aldı.