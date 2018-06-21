Demokratik siyasal zemin: Yeniden inşa edilecek

‘MİLLET ittifakı tutum belgesi’, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ tarafından basın toplantısıyla açıklandı. Millet ittifakının varlığının toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azalttığı belirtilen belgede şöyle denildi:

OHAL DERHAL KALDIRILACAK

“Millet İttifakı; elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek cumhurbaşkanı adaylarımızla tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini yeniden inşa etme, bu inşa sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin; kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama, OHAL’i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması, başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme, ilkelerini hayata geçirme